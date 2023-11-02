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ВС России уничтожили Су-27 на аэродроме под Полтавой

15:32
  • четверг
  • 02 ноября 2023

Ликвидировано более 30 беспилотников

Су-27 ВВС Украины уничтожили российские военные. Как сообщили в Минобороны России, самолет находился на аэродроме Миргород в Полтавской области, по нему и был нанесен удар.

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По данным военного ведомства, силы ПВО перехватили четыре крылатые ракеты Storm Shadow, три противокорабельные ракеты "Нептун", а также восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, в ЛНР, ДНР и Запорожской области уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат.

Пункт управления беспилотниками украинской армии поражен в районе Резниковки в ДНР. А в районе Верхнекаменского взорван склад боеприпасов. Также в ДНР поражен пункт управления 67-й механизированной бригады ВСУ, в районе Янтарного в Херсонской области уничтожена станция радиоэлектронной борьбы "Буковель".

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