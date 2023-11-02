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Путин создал Национальный центр исторической памяти

15:56
  • четверг
  • 02 ноября 2023

Президент подписал соответствующий указ

Российский лидер Владимир Путин создал Национальный центр исторической памяти при президенте России. Соответствующий указ опубликован в четверг, 2 ноября.

Как отмечал директор Музея Победы Александр Школьник, такая площадка позволила бы консолидировать усилия по сохранению исторической памяти и борьбе с фальсификацией истории, сообщает ТАСС.

В сентябре Путин проводил совещание по подготовке к празднованию 80-летия победы в Великой Отечественной войне, которое будем отмечать в 2025 году. Президент подчеркнул, что необходимо обнародовать материалы, раскрывающие преступления нацистской Германии и пособников Гитлера. Это крайне важно именно сейчас, когда европейское сообщество в угоду политике перевирает историю.

При этом российское Министерство иностранных дел указывало, что чуть ли не единственная область, где Киев проявляет инициативу — это героизация нацизма и искажение истории.

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