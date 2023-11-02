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Минкульт рассказал о состоянии иконы "Троица"

15:57
  • четверг
  • 02 ноября 2023

Она находится в Центре имени И. Э. Грабаря

Реставрационный совет при Министерстве культуры России рассмотрел мероприятия по сохранению иконы "Троица" Андрея Рублева. Об этом в четверг, 2 ноября, рассказали в пресс-службе ведомства.

Как уточнил глава Центра им. И. Э. Грабаря Дмитрий Сергеев, после более двух месяцев нахождения в центре специалисты не выявили деструктивных изменений в состоянии иконы.

Сергеев подчеркнул, что "все стабильно" и "можно сказать, условия созданы идеальные", причем мониторинг состояния "Троицы" осуществляется на ежедневной основе, сообщает ТАСС.

Летом "Троица" находилась в храме Христа Спасителя в Москве. Где ей могли поклониться верующие. Предполагалось, что святыня в течение года будет доступна для поклонения верующих в главном храме столицы, а затем займет свое историческое место в Троице-Сергиевой лавре.

Однако из опасений о состоянии шедевра искусства было решено после 19 июля забрать икону в реставрационный центр, чтобы провести полномасштабное обследование и определиться с охранными мерами.

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Икона "Троица"
Икона "Троица"
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