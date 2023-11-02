Он должен выглядеть более взвешенным политиком, чем "обезумевший Зеленский"

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому готовят замену. Запад делает ставку на главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, считает глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

По его словам, именно с этим связана публикация в западной прессе интервью Залужного.

Главком выступил с четкими и адекватными оценками происходящего на линии фронта, передает РИА Новости. Тем самым он, указал Рогов, демонстрирует свою готовность к диалогу и переформатированию власти после ухода Зеленского.

Рогов считает, что Залужный старается сыграть на контрасте. Он предстает перед западной публикой более взвешенным политиком, чем "обезумевший Зеленский".

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