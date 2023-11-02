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Запад подготовил преемника Зеленскому

15:57
  • четверг
  • 02 ноября 2023

Он должен выглядеть более взвешенным политиком, чем "обезумевший Зеленский"

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому готовят замену. Запад делает ставку на главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, считает глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

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По его словам, именно с этим связана публикация в западной прессе интервью Залужного.

Главком выступил с четкими и адекватными оценками происходящего на линии фронта, передает РИА Новости. Тем самым он, указал Рогов, демонстрирует свою готовность к диалогу и переформатированию власти после ухода Зеленского.

Рогов считает, что Залужный старается сыграть на контрасте. Он предстает перед западной публикой более взвешенным политиком, чем "обезумевший Зеленский".

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