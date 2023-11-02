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В Москве пройдет форум "Родные - Любимые"

17:03
  • четверг
  • 02 ноября 2023

Для участия приглашаются дети от 6 до 17 лет

В Москве с 24 по 27 ноября пройдет первый Всероссийский семейный форум "Родные - Любимые", сообщили организаторы - Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи "Движение первых".

Среди целей мероприятия указаны вовлечение родителей в деятельность "Движения первых" и создание широкого семейного сообщества.

Для участия приглашаются дети от 6 до 17 лет, их родители или законные представители, а также другие совершеннолетние члены семей.

Узнать все подробности мероприятия и зарегистрироваться можно здесь.

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Форум "Родные - Любимые"
Форум "Родные - Любимые"
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