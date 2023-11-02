Стартовал прием заявок на конкурс волонтерских инициатив "Доброе сердце столицы"

Участники будут выполнять различные задания

Москвичи могут подать заявки на конкурс волонтерских инициатив "Доброе сердце столицы", сообщили в информационном центре городского правительства.

Участники будут выполнять различные задания. Подведение итогов запланировано на декабрь. Затем победители вместе с наставниками смогут реализовывать свои проекты. Лучшие инициативы и практики войдут в соответствующий сборник.

Допускается как индивидуальное, так и командное участие в конкурсе. Победители получат статуэтки, дипломы и памятные подарки. Кроме того, для них проведут профессиональные тренинги.

Все подробности представлены здесь.

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