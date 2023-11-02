Минобороны обвинило ВСУ в создании угрозы техногенной катастрофы на Запорожской АЭС

Украинские военные сорвали ротацию сотрудников МАГАТЭ на электростанции

Средства противовоздушной обороны обнаружили и перехватили девять ударных украинских БПЛА, пролетавших над территорией Запорожской АЭС, передает официальный Telegram-канал Минобороны России.

По данным ведомства, инцидент произошел в 12:30 по московскому времени в районе города Энергодар.

В Минобороны подчеркнули, что подобного рода действия украинских властей свидетельствуют о попытках срыва проведения ротации сотрудников МАГАТЭ на ЗАЭС и создания угрозы техногенной катастрофы на электростанции.

Ранее в МИД России уже заявляли об устремлениях киевского режима по созданию провокации на Запорожской АЭС с целью дискредитации российских военных, исполняющих свой долг в зоне СВО. Так, например, представитель внешнеполитического ведомства Константин Воронцов обвинял Запад в предоставлении Киеву разведывательных данных при осуществлении новых ударов по территории Запорожской атомной электростанции.

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