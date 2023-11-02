ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минобороны обвинило ВСУ в создании угрозы техногенной катастрофы на Запорожской АЭС

17:55
  • четверг
  • 02 ноября 2023

Украинские военные сорвали ротацию сотрудников МАГАТЭ на электростанции

Средства противовоздушной обороны обнаружили и перехватили девять ударных украинских БПЛА, пролетавших над территорией Запорожской АЭС, передает официальный Telegram-канал Минобороны России.

Глава "Росатома" рассказал о тревожной обстановке на ЗАЭС
МИД России: авантюры Украины по ЗАЭС невозможны без поддержки Запада

По данным ведомства, инцидент произошел в 12:30 по московскому времени в районе города Энергодар.

В Минобороны подчеркнули, что подобного рода действия украинских властей свидетельствуют о попытках срыва проведения ротации сотрудников МАГАТЭ на ЗАЭС и создания угрозы техногенной катастрофы на электростанции.  

Ранее в МИД России уже заявляли об устремлениях киевского режима по созданию провокации на Запорожской АЭС с целью дискредитации российских военных, исполняющих свой долг в зоне СВО. Так, например, представитель внешнеполитического ведомства Константин Воронцов обвинял Запад в предоставлении Киеву разведывательных данных при осуществлении новых ударов по территории Запорожской атомной электростанции.  

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Запорожская АЭС
Запорожская АЭС
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.