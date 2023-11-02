Умер дирижер Юрий Темирканов

Последние почти 35 лет он был худруком и главным дирижером академического симфонического оркестра Санкт-Петербурга

Ушел из жизни Юрий Темирканов - выдающийся советский и российский дирижер и педагог, художественный руководитель Петербургской филармонии имени Шостаковича.

Он необыкновенно чувствовал музыку. Коллеги даже говорили, что он видит мелодию, которой дирижирует. А свою профессию описывал так - "Я должен заставить оркестр играть не ноты, а то, что за ними". И это у Юрия Хатуевича получалось блестяще.

Последние почти 35 лет он был худруком и главным дирижером академического симфонического оркестра Санкт-Петербурга. Много выступал и за рубежом с ведущими музыкальными коллективами - с Национальным оркестром Датского радио, Нью-Йоркским и Лондонским филармоническими оркестрами.

Темирканов дважды удостаивался Государственных премий СССР и России, а также был номинирован на Grammy за записи музыки Сергея Прокофьева к фильму "Александр Невский" и Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича. А еще мэтр мечтал продирижировать всего Малера.

В декабре Юрию Темирканову исполнилось бы 85 лет.

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