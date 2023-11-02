Детеныш панды в Московском зоопарке начал видеть и слышать

Выяснилось это во время планового осмотра

В Московском зоопарке маленькая панда, которая родилась в конце августа у Жуи и Диндин, начала видеть и слышать.

Глаза у нее открылись месяц назад - на 42-й день после появления на свет. А вот различать окружающие предметы детеныш стал только сейчас.

Выяснилось это во время планового осмотра. Панда внезапно начала активно возмущаться действиями специалистов и даже попыталась их отпугнуть звуками, больше похожими на лай небольшой собаки, чем на грозный рык.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"