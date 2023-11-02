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США расширили список антироссийских санкций

18:22
  • четверг
  • 02 ноября 2023

Под ограничения попали выходцы из России, Турции, Швеции и других стран

Вашингтон включил 37 физических лиц в очередной список антироссийских санкций, передает РИА Новости со ссылкой на документ, опубликованный министерством финансов США.

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Попавшие под санкции люди – выходцы из России, Ирландии, Турции, Швеции, Кипра и других стран, уточнили сотрудники ведомства.

При этом власти США добавили в "черный список" такие отечественные предприятия, как "Всероссийский банк развития регионов", "Русский стандарт", АФК "Система" и "ХКФ Банк".

Ранее министерство торговли США ограничило поставку западных технологий и товаров для 12 компаний из России и одной – из Узбекистана. Под санкции попали компании, поддерживающие российский оборонно-промышленный комплекс посредством закупок и разработки БПЛА.

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