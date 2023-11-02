Армия Израиля сообщила об окружении города Газа

Израильские военные приблизились к очередному этапу конфликта

Военнослужащие ЦАХАЛ уже на протяжении нескольких дней пытаются окружить главный город палестинского анклава – Газа. Об этом в ходе брифинга заявил начальник генерального штаба Армии обороны Израиля Герци Халеви.

По словам военного, находящиеся на северных территориях Газы солдаты ЦАХАЛ приблизили палестино-израильский конфликт к одному из важнейших этапов – тотальному уничтожению радикального движения ХАМАС.

"Они уже несколько дней действуют в городе Газа и окружают его с нескольких направлений", - приводит РИА Новости ответ Халеви на вопрос журналиста о текущей стадии наземной операции армии Израиля.

Утром 7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция. Взяты в плен несколько военных армии Израиля, захвачена боевая техника.

В ответ военнослужащие ЦАХАЛ нанесли авиаудары по территории палестинского анклава, а министр национальной безопасности Израиля объявил о введении чрезвычайного положения в стране. До этого премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны и одержит в ней победу. Глава правительства также объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи" и приказал провести обширную мобилизацию резервистов.

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