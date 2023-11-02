Германия передала ВСУ еще 25 танков Leopard 1A5

В общей сложности Берлин передал Киеву 115 машин

Власти Германии передали ВСУ 25 танков Leopard 1A5, а также надводные и разведывательные БПЛА, передает РИА Новости со ссылкой на документ, опубликованный на сайте немецкого правительства.

В общей сложности за все время конфликта Киев получил от Берлина порядка 115 танков.

По данным властей, в рамках очередного пакета военной помощи украинской армии были переданы как минимум десять надводных и разведывательных БПЛА, 12 бронетранспортеров, два радара для наблюдения за воздушным пространством и порядка 30 тысяч комплектов зимнего обмундирования.

Ранее глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал лидеров западных стран отказаться от дальнейшей поддержки Украины из-за тотального провала летнего этапа наступательных действий ВСУ.

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