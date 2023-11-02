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Германия передала ВСУ еще 25 танков Leopard 1A5

19:53
  • четверг
  • 02 ноября 2023

В общей сложности Берлин передал Киеву 115 машин

Власти Германии передали ВСУ 25 танков Leopard 1A5, а также надводные и разведывательные БПЛА, передает РИА Новости со ссылкой на документ, опубликованный на сайте немецкого правительства.

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В общей сложности за все время конфликта Киев получил от Берлина порядка 115 танков.

По данным властей, в рамках очередного пакета военной помощи украинской армии были переданы как минимум десять надводных и разведывательных БПЛА, 12 бронетранспортеров, два радара для наблюдения за воздушным пространством и порядка 30 тысяч комплектов зимнего обмундирования.

Ранее глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал лидеров западных стран отказаться от дальнейшей поддержки Украины из-за тотального провала летнего этапа наступательных действий ВСУ.

11 октября президент Украины Владимир Зеленский признал, что эскалация палестино-израильского конфликта, вероятно, приведет к существенному снижению внимания мировой общественности к проблемам ВСУ, возникшим в ходе реализации летнего этапа украинского контрнаступления.  

9 октября член Совета Федерации Алексей Пушков указал на значительное снижение приоритетности Украины во внешнеполитической стратегии Запада из-за нового витка эскалации конфликта между Израилем и Палестиной, отметив, что теперь администрация президент США будет финансировать как минимум два направления – украинское и израильское.   

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