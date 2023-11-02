Действия польских властей приведут к Третьей мировой войне

Военное присутствие Польши на территории Украины приведет к началу Третьей мировой войны. Об этом в интервью изданию "Российская газета" заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Политик назвал действия польских властей по наращиванию оборонного потенциала страны "дурными амбициями" и подчеркнул, что ввод ограниченного контингента ВС Польши на территорию Украины заставит союзную группировку – Россию и Белоруссию – ответить на подобного рода угрозы.

По его словам, рано или поздно "авантюрные" действия политического истеблишмента Польши, поддерживаемые странами-участницами НАТО, приведут к тяжелейшим последствиям для всего мира.

"И тогда Польша выполнит роль "гиены Европы", развязавшей Третью мировую войну", - заключил Медведев.

Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев уже неоднократно критиковал действия польских властей, отмечая, что их недальновидная политика ведет не только к эскалации украинского кризиса, но и к обострению геополитической ситуации в мире. Политик подчеркивал, что союзнические отношения между Варшавой и Киевом базируются на кощунственном интересе – зарабатывании денег на гибели простых украинцев в зоне военной спецоперации.

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