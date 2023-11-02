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Алла Пугачева вернулась в Россию

20:59
  • четверг
  • 02 ноября 2023

Примадонна села в черный автомобиль и уехала в неизвестном направлении

Певица Алла Пугачева въехала на территорию России через пограничный переход в Псковской области, передает Telegram-канал Baza со ссылкой на анонимный источник.

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По данным издания, Примадонна вернулась одна – Максима Галкина* рядом с ней не оказалось.

Свидетели возвращения певицы на Родину рассказали корреспондентам Baza, что, пересекая границу, Алла Борисовна "скрывала лицо платком". Как только Пугачева прошла пограничный контроль, она села в черную "Камри" и уехала в неизвестном направлении.

Ранее российская и советская певица Ольга Зарубина призвала Аллу Пугачеву извиниться перед поклонниками за слова о "рабах и холопах". По мнению Зарубиной, рано или поздно Примадонна устанет от скитальческой жизни и вернется в Россию, чтобы снова почувствовать себя "популярной и нужной".  

Алла Пугачева уехала из России вместе с детьми и мужем Максимом Галкиным* весной 2022 года после начала специальной военной операции. Позднее певица как минимум один раз приезжала в Россию.

*Внесены в реестры средств массовой информации и лиц, исполняющих функции иностранных агентов

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