Израиль игнорирует призывы к немедленному прекращению боевых действий

Некоторые страны пытаются повлиять на ситуацию дипломатическим путем

В обмен на освобождение всех заложников Израиль может дать возможность лидерам движения ХАМАС беспрепятственно покинуть сектор Газа. Речь идет в том числе и о представителях боевого крыла организации. Громкую новость сообщают израильские СМИ. Виной всему, по мнению журналистов, крайне неутешительные прогнозы исхода наземной операции. Она может затянуться на месяцы, если не годы, и приведет лишь к еще большей эскалации конфликта и еще большему количеству жертв.

Что на этот счет думают за океаном - пока неясно. Уходить из региона так просто Вашингтон явно не намерен. Отправлять свои войска - пока тоже. Это решение, по мнению действующей администрации, может негативно сказаться на рейтинге Джо Байдена. Другое дело - финансовая помощь Израилю. В этом вопросе призывает сплотиться Сенат и глава Пентагона - по сути, разжигая конфликт и дальше.

После ближневосточного марафона официальную позицию дипкорпусу США обозначил и госсекретарь Энтони Блинкен. Звучит она так: Вашингтон поддерживает Тель-Авив. Вот только не все американские дипломаты готовы следовать убеждениям своего начальника, как пишет издание Foreign Policy.

"Не всем американским дипломатам нравится тот факт, что Байден оказывает Израилю безоговорочную поддержку. В частном порядке представители администрации президента выражают глубокое недовольство тем, что непрекращающиеся израильские бомбардировки и рейды в Газу лишь усугубляют гуманитарный кризис и увеличивают число жертв среди мирного населения", - говорится в материале.

Затронет раздувающееся пламя конфликта и мировую экономику, которую и так штормит. Аналитики газеты New York Times в прогнозах неутешительны: "Серьезные экономисты заявляют: наихудший сценарий расширения войны может привести к резкому росту цен на нефть с нынешних 85 долларов за баррель до 150. Глобальные экономические последствия еще более серьезны. Это спровоцирует умеренную рецессию, падение цен на акции и потерю для мировой экономики 2 триллионов долларов".

А еще с каждым днем риск гуманитарной катастрофы грозит перекинуться на все соседние с Израилем и Палестиной государства. Около 7 тысяч иностранцев и лиц с двойным гражданством из 60 государств выразили желание перейти из Газы через границу в Египет. Перевозят и тяжелораненых палестинцев - КПП "Рафах" работает на пределе возможностей. В списках на эвакуацию - около тысячи россиян

"В координации с египетской, израильской и палестинской сторонами продолжаем активные усилия в целях обеспечения скорейшей эвакуации из анклава группы россиян и членов их семей, а также обратившихся к нам за помощью граждан других государств. Мы рассчитываем в ближайшее время завершить все необходимые для организации безопасного прохода на египетскую территорию формальности", - сообщила представитель МИД России Мария Захарова.

По всему миру активисты продолжают развешивать плакаты с лицами тех, кого ХАМАС удерживают в заложниках. В Нью-Йорке мужчину отправили в четырехмесячный неоплачиваемый отпуск после того, как в соцсетях появилось видео, как он срывает эти листовки. Еще одна страна разорвала экономические связи с Израилем - Бахрейн выслал посла еврейского государства и отозвал из Тель-Авива своего.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр"

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