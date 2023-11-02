В Москве пройдет выставка-форум "Россия": что важно знать

Свои достижения представят все регионы страны

Атом играет красками и звучит. Эта зрелищная инсталляция наглядно показывает: реактор в ядерной физике - как оркестр. Чтобы лилась музыка, все инструменты должны работать слаженно. Совсем скоро услышать симфонию атома смогут все посетители павильона с одноименным названием на ВДНХ.

"Для меня открытие этого павильона определяется двумя словами - или, точнее, двумя чувствами: это гордость и мечта. Все, чем мы сегодня гордимся, когда-то появлялось как чья-то мечта. Находились люди, которые эту мечту превращали в свою цель, и когда они достигали своей цели, это становилось общим предметом гордости", - отметил Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя администрации президента России.

Здесь экспозиция о людях, благодаря которым наша страна стала ядерной державой, и о первых атомных проектах. Можно увидеть и ядерный реактор Ф-1, и Царь-Бомбу. Модели ледоколов, подводных лодок, вертолетов и автомобилей с атомными двигателями завораживают. И главное - можно почувствовать себя капитаном, побывав в рубке первого ледокола "Ленин".

Сегодня мэр москвы Сергей Собянин осмотрел экспонаты павильона. Именно благодаря городским властям "Атом" стал не просто павильоном на ВДНХ, а научно-образовательным центром. Семь этажей, три из которых - подземные.

"Когда мы обсуждали проекты будущего павильона, их было несколько, от самых утилитарных до самых сложных. Выбрали самый сложный и самый невероятный проект. И еще более невероятно, что проект воплотился так, как он был задуман, и смотрится еще круче, чем представлялся на чертежах и буклетах", - сказал Собянин.

Кроме экспонатов, связанных с ядерной физикой, посетители смогут увидеть экспозицию "Атом-арт". Молодые художники в своих работах на тему атомной энергетики представят симбиоз науки и искусства.

Буквально напротив "Атома" - еще одна уникальная выставка. Необычный дуэт: история и новейшие технологии. Первый мобильный исторический парк "Россия - моя история". Внутри - тачскрин-панели, проекторы, голограммы. Демонстрируют 1000 лет развития нашей страны.

"Главная идея экспозиции в том, чтобы увлекательно показать вехи нашей истории. С помощью интерактива, с помощью мультимедиа, с помощью оживления героев прошлого. Экспозиция разбита условно на четыре основных периода - древний период, период нашей новой истории, новейшей истории. 20-й век", - рассказал Иван Есин, глава Ассоциации исторических парков.

Организаторы уверяют: интересно будет не только детям, но и взрослым. Ведь даже перемещение внутри одного вагончика - практически квест. И экраны, оказывается, с секретом.

Уже скоро этот автопоезд отправится в путешествие по России, чтобы прикоснуться к истории в таком необычном формате смогли жители самых отдаленных уголков. Маршрут пока держат в секрете. Но точно известно, что в него попадут наши исторические регионы - Луганская и Донецкая республики, Херсонская и Запорожская области.

Все это - части грандиозной международной выставки-форума "Россия". "Центральный" павильон ВДНХ только открылся после масштабной реставрации. И его весьма символично отдали под совместную экспозицию "Движения первых" и президентской платформы "Россия - страна возможностей". Организаторам удалось совместить несовместимое: наполнить здание в стиле сталинского ампира с его куполами и лепниной голограммами и ожившими витражами.

В павильоне №1 можно максимально наглядно оценить задумку организаторов соединить достижения прошлого и попробовать заглянуть в будущее. Эти интерьеры после девяти лет реконструкции воссоздали максимально точно в историческом виде 1954 года. И здесь же - суперсовременный портал мечты, главная часть экспозиции.

Чтобы каждый посетитель этого павильона смог буквально увидеть свою мечту, не обошлось без искусственного интеллекта. Гости, прошедшие предварительную онлайн-регистрацию, получат специальные браслеты. Умные машины, обещают организаторы, обработают и визуализируют любую мечту - вплоть до "стать президентом".

"Человек прикладывает браслет, у него уточняется несколько параметров. Для того, чтобы конкретизировать, какой страны, например. После этого он подходит к финальному нашему залу, к считывателю подносит браслет, у него эта мечта визуализируется. Когда мы находимся в библиотеке мечтателей, книги, которые он будет получать себе в багаж знаний, они будут ориентированы на его мечту - книги о развитии себя, о том, как правильно вести себя в обществе, как развиваться, может, правоведение немножко надо изучить", - объясняет Марат Закиров, заместитель председателя правления российского движения детей и молодежи "Движение Первых".

В результате на куполе сформируется единая, общая мечта посетителей экспозиции. То, что искусственный интеллект ее исполнит, - не факт, но организаторы подскажут путь.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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