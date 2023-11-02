В России стартовал сезон распродаж

"Пятерочка" запустила масштабную акцию "ВсеЧерная пятница"

В России стартует "Черная пятница" - время большой распродажи. Например, в "Пятерочке" ловить суперскидки и собрать целую корзину продуктов за полцены можно вплоть до 13 ноября.

"Магазин "Пятерочка" ежегодно проводит акцию "Черная пятница". И в нашей акции участвую как продовольственные, так и не продовольственные товары. Мы ежедневно распечатываем ценники новые. Скидки у нас - 50% на товары. То есть это очень выгодные условия", - говорит директор магазина Лариса Ильиных.

Товары с внушительной скидкой разложены по всему магазину. Ассортимент обновляется ежедневно. На какие именно продукты будет снижена цена завтра, не знают даже продавцы. Найти такие товары можно по специальным черным ценникам.

"Черная пятница" в "Пятерочке" - отличная возможность сэкономить на повседневных покупках. Николай – студент. Поэтому выбирает продукты так, чтобы уложиться в бюджет.

"В основном либо после пар как раз, либо вечером хожу в магазин, набираю что-то по акции. Сейчас вот как раз обратил внимание то, что черные ценники. Удобно, выгодно", - говорит он.

Акция "ВсеЧерная пятница" продлится две недели. А если еще зарегистрировать в мобильном приложении магазина чек, то покупатель участвует в розыгрыше призовых баллов, которые можно использовать для оплаты покупок.

Илья Данильцев, "ТВ Центр"

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