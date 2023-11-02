Власти выделят на помощь российскому автопрому 30 млрд рублей

Средства эти пойдут на реализацию действующей программы автокредитования

Почти 1 триллион 300 миллиардов рублей будет выделено в следующем году на решение масштабных задач в области развития железных дорог. Об этом заявил сегодня глава кабмина Михаил Мишустин на заседании правительства.

Почти половину направят на создание магистральной инфраструктуры. Также продолжится возведение Восточного полигона - речь о БАМе и Транссибе. В планах - железнодорожные подходы к морским портам Азово-Черноморского и Северо-Западного бассейнов.

Еще одна тема заседания - поправки в проект федерального бюджета на ближайшие три года. Перераспределение ресурсов помогут в реализации в том числе программ, связанных со здравоохранением и обеспечением граждан комфортным жильём. Кроме того, обсудили устойчивость российской экономики в условиях санкций и помощь отечественному автопрому.

"На поддержку российских компаний в этой сфере и повышение спроса на их продукцию в ближайшие три года будет выделено порядка 30 миллиардов рублей. Средства эти пойдут на реализацию действующей программы автокредитования. Она позволяет получить скидку в размере до 25% от стоимости автомобиля определенным категориям граждан. Среди них - медицинские работники, учителя, участники специальной военной операции и их близкие и родные. Теперь воспользоваться льготным предложением смогут также люди с ограничениями по здоровью. А при покупке отечественных электромобилей в кредит скидка увеличится до 35%. То есть государство вернет покупателю до 925 тысяч рублей", - сказал Мишустин.

Ранее премьер заявил, что в России важно и дальше создавать комфортные условия для бизнеса, занятого во внешней торговле. В частности, Мишустин призвал продолжать сокращать сроки проведения таможенных операций, активнее внедрять решения на основе искусственного интеллекта.

Прежде президент России Владимир Путин отмечал, что российская экономика в условиях внешнего санкционного давления только набирает темпы. В этих условиях он призвал продолжать поддержку бизнеса, особенно в высокотехнологичных отраслях.

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