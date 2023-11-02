Собянин, Новак и Кириенко открыли павильон "Атом" на ВДНХ

"Росатом" сегодня является одной из ведущих корпораций мира

В четверг вечером мэр Москвы Сергей Собянин, заместитель председателя правительства России Александр Новак и первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, а также гендиректор ГК "Росатом" Алексей Лихачев приняли участие в открытии павильона "Атом" на ВДНХ, сообщает АГН "Москва".

"Действительно грандиозное событие. Такие объекты в стране вводятся редко. Я считаю, что это вообще один из уникальных объектов музейной культуры, образования, технологий в нашей стране, построенный в последние десятилетия", - отметил Собянин.

Мэр добавил, что проблем с возрождением отрасли оказалось много, но все они были преодолены, а "Росатом" сегодня является одной из ведущих корпораций мира.

"И мне очень хотелось, чтобы "Росатом" был достойно представлен на Выставке достижений народного хозяйства, здесь, на обновленной площадке", - сказал также глава города.

Собянин также поздравил всех присутствующих с открытием павильона.

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