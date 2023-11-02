Блинкен назвал дератификацию ДВЗЯИ Россией "шагом в неверном направлении"

Вашингтон не планирует ратифицировать этот договор

Американские власти расценивают отзыв Россией ДВЗЯИ как "шаг в неверном направлении". Об этом в ходе брифинга заявил глава Госдепартамента США Энтони Блинкен.

Дипломат рассказал об обеспокоенности Вашингтона действиями российской стороны и подчеркнул, что решительный отказ Москвы от соблюдения фундаментальных принципов ДВЗЯИ отдаляет американских политиков от ратификации этого договора.

"К сожалению, действия России представляют собой существенный шаг в неверном направлении", - констатировал Блинкен, чьи слова приводит информагентство ТАСС.

Власти США надеются, что обещания российских должных лиц о невозможности проведения ядерных испытаний в условиях геополитической турбулентности не будут нарушены, подчеркнул глава Госдепа.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, отзывающий ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Российские власти мотивировали это тем, что США на протяжении почти 25 лет "кормили завтраками" всю мировую общественность по поводу ратификации данного договора.

20 октября заместитель главы МИД России Сергей Рябков подчеркнул, что Москва продолжает придерживаться озвученной президентом страны позиции: военные начнут испытания ядерных вооружений лишь в ответ на аналогичные действия Вашингтона.

Между тем председатель Государственной думы Вячеслав Володин рассказывал, что США через своего представителя в ООН попросили депутатов не принимать законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ. Однако одобрение Госдумой соответствующего законопроекта – "звоночек для них, а затем колокол по ним будет звонить".

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