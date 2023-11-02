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Белый дом: парламентарии должны согласовать помощь как Израилю, так и Украине

22:18
  • четверг
  • 02 ноября 2023

Демократы сделают все возможное для этого

Американская администрация настаивает на одобрении членами Республиканской партии крупного бюджетного транша, предназначенного как для Украины, так и для Израиля. Об этом в ходе брифинга заявила вице-президент США Камала Харрис.

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По словам политика, администрация действующего президента США Джо Байдена считает, что безвозмездная помощь должна быть предоставлена защищающим свою территориальную целостность странам – Украине и Израилю.  

"Мы по-прежнему придерживаемся этой позиции", - заявила Харрис, чьи слова приводит информагентство ТАСС.

Отвечая на вопрос журналиста о сроках принятия новых законопроектов, вице-президент обвинила представителей Республиканской партии США в оттягивании данного решения и подчеркнула, что, несмотря на сопротивление оппозиционных сил, демократы "сделают то, что считают нужным".

Ранее российские власти уже неоднократно заявляли о вероятном уменьшении оказываемой поддержки ВСУ со стороны США и ЕС из-за обострения ситуации на территории Ближнего Востока. В частности, член Совета Федерации Алексей Пушков указывал на значительное снижение приоритетности Украины во внешнеполитической стратегии Запада из-за нового витка эскалации конфликта между Израилем и Палестиной, отмечая, что теперь администрация президент США будет финансировать как минимум два направления – украинское и израильское.   

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