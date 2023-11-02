Армия Израиля завершила операцию по окружению города Газа

Израильские солдаты продолжают наносить удары по объектам военной инфраструктуры ХАМАС

Механизированные дивизии ЦАХАЛ завершили окружение крупнейшего города палестинского анклава – Газа. Об этом в ходе брифинга заявил бригадный генерал Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

"Усилия по окружению города Газа завершены", - приводит РИА Новости ответ Хагари на вопрос журналиста о текущей стадии наземной спецоперации Израиля.

По его словам, израильские солдаты продолжают атаковать объекты критической и военной инфраструктуры радикального движения ХАМАС.

Отвечая на вопрос об урегулировании палестино-израильского конфликта, военный подчеркнул, что разговоры о перемирии возможны лишь после достижения стратегических целей ЦАХАЛ на территории Газы.

Утром 7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция. Взяты в плен несколько военных армии Израиля, захвачена боевая техника.

В ответ военнослужащие ЦАХАЛ нанесли авиаудары по территории палестинского анклава, а министр национальной безопасности Израиля объявил о введении чрезвычайного положения в стране. До этого премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны и одержит в ней победу. Глава правительства также объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи" и приказал провести обширную мобилизацию резервистов.

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