ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Армия Израиля завершила операцию по окружению города Газа

22:38
  • четверг
  • 02 ноября 2023

Израильские солдаты продолжают наносить удары по объектам военной инфраструктуры ХАМАС

Механизированные дивизии ЦАХАЛ завершили окружение крупнейшего города палестинского анклава – Газа. Об этом в ходе брифинга заявил бригадный генерал Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

Армия Израиля нанесла удары по командным центрам ХАМАС
Армия Израиля сообщила об окружении города Газа

"Усилия по окружению города Газа завершены", - приводит РИА Новости ответ Хагари на вопрос журналиста о текущей стадии наземной спецоперации Израиля.

По его словам, израильские солдаты продолжают атаковать объекты критической и военной инфраструктуры радикального движения ХАМАС.

Отвечая на вопрос об урегулировании палестино-израильского конфликта, военный подчеркнул, что разговоры о перемирии возможны лишь после достижения стратегических целей ЦАХАЛ на территории Газы.  

Утром 7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция. Взяты в плен несколько военных армии Израиля, захвачена боевая техника.

В ответ военнослужащие ЦАХАЛ нанесли авиаудары по территории палестинского анклава, а министр национальной безопасности Израиля объявил о введении чрезвычайного положения в стране. До этого премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны и одержит в ней победу. Глава правительства также объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи" и приказал провести обширную мобилизацию резервистов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Войска Израиля
Войска Израиля
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.