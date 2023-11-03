"Зимы стали короче": Роман Вильфанд рассказал об аномалиях погоды

Увеличивается концентрация парниковых газов

Что принесло в европейскую часть страны столь тёплую погоду? Как долго она продержится? Насколько изменились за последние десятилетия сроки прихода зимних холодов в наших широтах? И какой будет в целом предстоящая зима по прогнозу синоптиков?

Разговор о погоде - в программе "События. 25-й час". Собеседником Алексея Фролова стал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"За последние 60 лет зимы в умеренных широтах стали короче на 10-12 дней. Увеличивается концентрация парниковых газов – это называют антропогенным фактором. До сих пор в Европе не было такого сильного повышения температуры", - рассказал он.

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