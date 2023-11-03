ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Зимы стали короче": Роман Вильфанд рассказал об аномалиях погоды

08:28
  • пятница
  • 03 ноября 2023

Увеличивается концентрация парниковых газов

Что принесло в европейскую часть страны столь тёплую погоду? Как долго она продержится? Насколько изменились за последние десятилетия сроки прихода зимних холодов в наших широтах? И какой будет в целом предстоящая зима по прогнозу синоптиков?

Разговор о погоде - в программе "События. 25-й час". Собеседником Алексея Фролова стал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"За последние 60 лет зимы в умеренных широтах стали короче на 10-12 дней. Увеличивается концентрация парниковых газов – это называют антропогенным фактором. До сих пор в Европе не было такого сильного повышения температуры", - рассказал он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Осень в Москве
Осень в Москве
Роман Вильфанд
Роман Вильфанд
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.