Минобороны показало работу российских летчиков в зоне СВО

Они наносят мощные удары по позициям ВСУ

Информация о ходе специальной военной операции. Министерство обороны опубликовало новые кадры работы наших лётчиков.

Мощные удары по позициям ВСУ на краснолиманском направлении наносят экипажи штурмовиков Су-25. Пилоты огибают рельеф местности на предельно малых высотах, обеспечивая воздушную поддержку российских подразделений на передовой. После поражения целей наши лётчики выполняют противоракетный манёвр - отстреливают тепловые ловушки и меняют траекторию полета.

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