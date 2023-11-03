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Минобороны показало работу российских летчиков в зоне СВО

08:14
  • пятница
  • 03 ноября 2023

Они наносят мощные удары по позициям ВСУ

Информация о ходе специальной военной операции. Министерство обороны опубликовало новые кадры работы наших лётчиков.

Мощные удары по позициям ВСУ на краснолиманском направлении наносят экипажи штурмовиков Су-25. Пилоты огибают рельеф местности на предельно малых высотах, обеспечивая воздушную поддержку российских подразделений на передовой. После поражения целей наши лётчики выполняют противоракетный манёвр - отстреливают тепловые ловушки и меняют траекторию полета.

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