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НОВОСТИ

Представлены новые герои спецоперации

08:41
  • пятница
  • 03 ноября 2023

Бойцы проявили мужество

В Минобороны рассказали о новых примерах мужества и отваги наших военнослужащих, участвующих в СВО.

Командир мотострелкового взвода младший лейтенант Артём Романцов в ходе наступательных действий на позиции ВСУ обнаружил группу украинских националистов и принял решение атаковать. Артем и его сослуживцы скрытно подобрались к противнику и открыли огонь. Неонацисты потеряли более десяти человек, остальные в панике обратились в бегство. А наши подразделения заняли выгодные позиции.

Старший лейтенант Заур Раджабов, действуя в составе штурмовой группы, обнаружил командно-наблюдательный пункт националистов. Незаметно подобравшись к позициям украинских радикалов, Заур нанес сокрушительные удары из реактивного пехотного огнемёта "Шмель". Продвигаясь вглубь обороны неонацистов, старший лейтенант Раджабов вместе со своими подчинёнными уничтожил несколько огневых точек неонацистов, боевики также понесли серьезные потери в живой силе, что способствовало успешному продвижению российских войск.

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