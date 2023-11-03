МЧС России направило гумпомощь для мирных жителей сектора Газа

Всего 28 тонн грузов

Два спецборта МЧС России с новой партией гумпомощи для мирных жителей сектора Газа вылетели с подмосковного аэродрома Жуковский.

На борту самолётов Ил-76 - лекарства, перевязочные материалы, средства для остановки кровотечения. 28 тонн грузов передадут представителям египетского Общества Красного полумесяца, которые переправят их на территорию палестинского анклава.

Помощь для мирного населения организована по указанию Владимира Путина. Ранее российские спасатели уже доставили в регион 27 тонн продовольствия.

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