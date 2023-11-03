Лидера нападавшей на петербуржцев группировки задержали в Азербайджане

Он ожидает экстрадиции в Россию

Лидера банды, нападавшей на жителей Санкт-Петербурга, задержали в Азербайджане. Как сообщили в пресс-службе азербайджанской диаспоры Северной столицы, в Баку был направлен запрос по делу Турала Мамедова.

Банда треш-блогеров нападала на петербуржцев и избивала горожан. Происходящее участники группировки снимали на видео. Ролики размещали в соцсетях, благодаря чему и приобрели известность.

"Известия" напоминают, что по факту избиений было возбуждено уголовное дело. Полиция задержала десятерых участников группировки. Ее лидера - Мамедова, скрывшегося от следствия - объявили в международный розыск. В Азербайджане блогера задержали, он ожидает экстрадиции в Россию.

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