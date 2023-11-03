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Палата представителей США одобрила помощь Израилю без Украины

08:17
  • пятница
  • 03 ноября 2023

Украина в документе не упоминается

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о выделении отдельного пакета помощи Израилю на сумму 14,3 млрд долларов. Документ был разработан республиканцами.
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Голосование "подготовило почву для жесткой схватки с демократами в сенате и Белом доме, которые раскритиковали законопроект республиканцев", поскольку в нем не упоминается помощь Украине, пишет The Hill.

При этом спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что вопрос о выделении дополнительных средств Украине нужно будет рассмотреть в после решения аналогичной проблемы с военной помощью Израилю.

Ранее вице-президент США Камала Харрис предупредила, что американская администрация настаивает на одобрении членами Республиканской партии крупного бюджетного транша, предназначенного как для Украины, так и для Израиля. В противном случае президент Соединенных Штатов Джо Байден применит свое право вето.

Тем временем Байден заявил, что выступает за приостановку боевых действий между Израилем и палестинским движением ХАМАС, хотя высказался в поддержку права Тель-Авива преследовать ХАМАС, поскольку это "откровенно террористическая организация".

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