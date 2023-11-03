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В Италии разгорелся скандал после разговора премьер-министра с пранкерами

08:10
  • пятница
  • 03 ноября 2023

Он заявила, что украинское контрнаступление идёт не так, как ожидалось

Шум на всю Италию: премьер-министр Джорджиа Мелони проговорилась о том, что и так все знают. Только говорить об этом не принято, даже в самом свободном мире. Наши пранкеры Вован и Лексус, выдав себя за африканского политика, поинтересовались: как у вас с поддержкой Украины?

Мелони открытым текстом сообщила: "украинское контрнаступление идёт не так, как ожидалось" и оно "не изменило судьбу конфликта". Вроде бы ничего такого и не сказала. А в итальянских газетах сообщают: не исключено, что голова дипломатического советника премьера может полететь с плеч. За то, что дал русским пранкерам поговорить с главой правительства. Итальянцы восприняли разговор позитивно, и щедро комментировали интервью:

"Ну что же, российские комики выдают себя за африканцев, украинские комики - за президентов. Сегодня геополитика - это цирк".

Итальянская пресса отметила, что ситуация с российскими пранкерами - "прелюдия к тому, что произойдёт в ближайшее время". Да собственно, многие западные СМИ спешат поменять своё отношение и к украинскому сценарию в целом, и к Зеленскому в частности. Нашумевшая статья Саймона Шустера в журнале "Тайм" изображает Зеленского совсем не тем героем, каким его рисовали всего несколько месяцев назад. Сегодня это человек, который не оправдал доверия. Которого в грош не ставит собственное окружение. И который даже не может рассказать западным спонсорам, сколько денег украли его подручные. Зеленский Шустера в прошлом году наградил орденом "За заслуги" ІІІ степени. И тут такой удар в спину.

Тот случай, когда быть хорошим комиком - удачное амплуа. А быть драматическим героем без способностей - скатиться в трагикомедию. На Украине раскручивают версию: статью в "Тайм" заказали русские! А что это меняет? В действительности всё не так, как на самом деле.

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