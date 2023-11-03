В СНБО Украины назвали условие демобилизации военных

Россия продолжает спецоперацию на Украине

Секретарь Совета национальной безопасности Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что допускает возможность демобилизации бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), но для этого нужно создать правовую базу.

Чиновник предположил, что "члены ставки, непосредственные военные, внесут предложения", поскольку "должны быть определены какие-то правила".

Данилов признал, что "есть усталость и люди должны отдыхать", сообщает ТАСС со ссылкой на украинские средства массовой информации.

Ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил, что, скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет, поскольку, "как и в Первую мировую войну, мы достигли уровня развития технологий, который ставит нас в тупик".

О провале контрнаступления ВСУ давно говорят не только в России, но и на Западе. Бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер предупредил, что если Украина не добьется прекращения этого конфликта на приемлемых для России условиях, она может потерять еще 20-30% своих земель.

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