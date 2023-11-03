Кандидат в президенты США заявил о готовности к сделке с Путиным

Украину не примут в НАТО при одном условии

Кандидат в президенты США от республиканской партии Вивек Рамасвами готов заключить сделку с президентом России. Как заявил политик в интервью австралийскому телеканалу Sky News, он намерен предложить Владимиру Путину обмен: Украина не вступает в НАТО, а Москва выходит из военного союза с Пекином.

Рамасвами уверен, что именно Китай представляет угрозу для США. Поэтому он считает такой вариант решения украинского конфликта вполне приемлемым.

Кандидат подчеркнул, что в случае его избрания на пост президента США, он не позволит Украине развязать мировую войну. По словам Рамасвами, если Путин примет его условия, то США "заморозят нынешние линии разграничения" - то есть признают переход русскоговорящих регионов в состав России.

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