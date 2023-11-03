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Собянин: Благоустроенные парки и скверы на юго-западе Москвы пользуются большой популярностью жителей

09:15
  • пятница
  • 03 ноября 2023

Мэр рассказал о ходе благоустройства

Сергей Собянин рассказал о реализованных на юго-западе Москвы проектах благоустройства. Так, завершен второй этап благоустройства возле Коньковский прудов, в Коньково и Теплом Стане привели в порядок пешеходный маршрут вдоль Профсоюзной улицы. Там появилось несколько новых площадок для выгула и тренировки собак. Пешеходный маршрут и новая зона отдыха появилась в Ясенево. Добавили уюта парку "Сосенки", который находится в пойме реки Котловка. Мэр подчеркнул, что благоустроенные парки и скверы пользуются большой популярностью жителей и украшают общественное пространство юго-запада Москвы.

Более подробно о реализованных проектах благоустройства можно прочитать на сайте мэра.

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