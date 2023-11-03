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Российская ПВО сбила беспилотник ВСУ над Белгородской областью

08:52
  • пятница
  • 03 ноября 2023

Цель засекли около 7 часов утра

Очередную попытку террористической атаки киевского режима пресекли российские средства противовоздушной обороны. Украинский беспилотник сбит над Белгородской областью.

Над Белгородской областью сбили беспилотник
Пять украинских беспилотников атаковали Белгородскую область

Как сообщили в Минобороны, цель засекли около 07:10 утра 3 ноября. ВСУ снарядила для атаки на российские объекты БПЛА самолетного типа. Дежурными силами ПВО дрон был уничтожен.

В Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности. Регион – так же, как и другие российские приграничные территории – ВСУ регулярно обстреливают и отправляют беспилотники. На днях над областью уничтожили сразу три дрона.

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