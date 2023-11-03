Российская ПВО сбила беспилотник ВСУ над Белгородской областью

Цель засекли около 7 часов утра

Очередную попытку террористической атаки киевского режима пресекли российские средства противовоздушной обороны. Украинский беспилотник сбит над Белгородской областью.

Как сообщили в Минобороны, цель засекли около 07:10 утра 3 ноября. ВСУ снарядила для атаки на российские объекты БПЛА самолетного типа. Дежурными силами ПВО дрон был уничтожен.

В Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности. Регион – так же, как и другие российские приграничные территории – ВСУ регулярно обстреливают и отправляют беспилотники. На днях над областью уничтожили сразу три дрона.

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