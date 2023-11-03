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Посол Антонов заявил о фронтальном наступлении США на Россию

09:00
  • пятница
  • 03 ноября 2023

Российско-американские отношения остаются крайне напряженными

Соединенные Штаты ведут "фронтальное наступление" на Россию, однако урон от различных санкций коллективного Запада в отношении Москвы куда больше для него самого, чем для России. Такое заявление сделал в четверг, 2 ноября, российский посол в США Анатолий Антонов.

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Дипломат прокомментировал в Telegram-канале российского посольства в США введение Вашингтоном новых антироссийских рестрикций.

Как указал Антонов, "американцы продолжают обрывать последние нити, которые позволяют многим западным странам удержаться на плаву". При этом посол назвал главной задачей Вашингтона "зацепить нас, уколоть".

Несмотря на все эти потуги, российская экономика выдерживает давление, резюмировал дипломат.

Ранее Антонов заявил, что США "остались разочарованы тем, что российские органы правопорядка сумели нейтрализовать инспирированные извне риски дестабилизации обстановки". Дипломат предложил американской стороне "зарубить на носу", что все попытки подорвать конституционный строй в России обречены на провал.

Глава российского Минобороны Сергей Шойгу указывал, что США всеми силами стараются удержать позиции гегемона. Все, кто выступает против западного диктата, подвергаются серьезному давлению, иногда — силовому.

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Анатолий Антонов
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