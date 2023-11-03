Новак отверг необходимость резких мер на рынке топлива

Они пока не нужны, считают в кабмине

Правительство не видит необходимости в принятии оперативных и резких действий на рынке топлива, в том числе по зимнему дизелю. Об этом в пятницу. 3 ноября, рассказал вице-премьер России Александр Новак.

Как подчеркнул замглавы кабмина, власти рассматривают в этой области ряд мер, в том числе и запрет экспорта керосина. Однако пока подобные действия не требуются, цитирует Новака ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российское правительство должно принимать превентивные действия для недопущения кризиса на внутреннем топливном рынке. Он призвал кабмин "действовать более оперативно, принимать превентивные меры до того, как ситуация приобретет острый характер".

31 октября на рассмотрение Госдумы был внесен законопроект о государственном контроле за ценами на бензин, дизельное топливо и авиационный керосин. Авторы законодательной инициативы полагают, что рост розничных цен на топливо не должен быть выше ожидаемого уровня инфляции.

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