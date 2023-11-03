Израильская армия завершила окружение города Газа

Бои продолжаются

По меньшей мере 8 мирных жителей погибли этой ночью в ходе рейдов израильской армии на западном берегу Иордана, сообщили СМИ. Столкновения с бойцами ХАМАС продолжаются и на севере палестинского анклава. Вооружённые формирования обстреляли израильскую бронетехнику из противотанковых орудий. В пресс-службе армии заявили, что устранили угрозу. Сам город Газа взят в окружение. Также военные сообщили, что ликвидировали высокопоставленного командира ХАМАС.

Военное противостояние между Израилем и Палестиной усиливается с каждым часом. В пресс-службе ЦАХАЛ заявляют о полном окружении Газы. Сейчас бои ведутся уже на окраинах города. Сам анклав фактически разделен на две части. И, судя по заявлениям израильских военных, интенсивность обстрелов со стороны еврейского государства будет только нарастать.

В самом секторе Газа сообщают уже о 9000 погибших. Среди которых есть мирное население и медики. Один из снарядов разорвался рядом с машиной скорой помощи. Раненого фельдшера немедленно доставили в больницу. Еще одна ракета едва не угодила в часовню, пролетев совсем близко. Внутри в тот момент укрывались десятки людей.

Ожесточенные боестолкновения всю ночь продолжались и на улицах города Дженин, где израильская армия проводит рейд. На кадрах солдаты не пропускают местных жителей к машинам скорой помощи. Как сообщает автор видео, люди якобы пытались помочь раненому. В этот момент военные ЦАХАЛ открывают огонь.

Как сообщают местные СМИ, на закупку бомб, ракет, беспилотников и другого вооружения Израиль потратил уже 1,5 миллиарда долларов. И продолжает усиливать арсенал Армии обороны, готовясь вести боевые действия сразу на нескольких фронтах. Причина – регулярные прилеты баллистических и крылатых ракет, в том числе с территорий соседнего Ливана. "Хезболла" опубликовала кадры атаки с помощью дронов-камикадзе. ХАМАС нанес 12 ударов по северу Израиля.

А это уже город Керят Шмона. Одна из ракет упала в жилом квартале, вызвав серьезный пожар. Представители движения ХАМАС уверяют, что не собираются сбавлять сопротивление. И уж тем более сдавать Газу.

Судя по кадрам, ХАМАС действительно удается застать израильские подразделения врасплох. Один из боевиков выбирается из укрытия, вплотную подходит к танку противника и устанавливает самодельное взрывное устройство прямо на броню.

Напряжение нарастает и среди гражданского населения. Накануне в центре Иерусалима израильские силовики избили еврея за то, что тот выступал против войны с Палестиной. Кабмин Израиля заявил о прекращении абсолютно всех контактов с сектором Газа. В ближайшее время территорию еврейского государства должны покинуть палестинцы, которые работали в стране.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр"

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