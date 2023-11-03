Гуманитарная ситуация в секторе Газа продолжает ухудшаться

Там остается много гражданского населения

226 голосов - за. 196 - против. Простым большинством Палата представителей США все-таки одобряет пакет военной помощи для Израиля, исключив из него Тайвань и Украину. Однако такой сценарий категорически не устраивает Белый дом. Байден настаивал на том, чтобы выделить 100 с лишним миллиардов сразу трём государствам. И теперь президент обещает принять меры, заблокировав уже утвержденный документ.

Впрочем, Израиль и без американской финансовой помощи пока справляется. Однако конфликт на Ближнем Востоке имеет все шансы на разрастание. К примеру, "Хезболла", сообщают арабские СМИ, уже выдвинула США ультиматум, потребовав от Вашингтона принудить израильтян прекратить боевые действия в секторе Газа. Иначе ливанская группировка обещает вмешаться в конфликт.

Подобные сигналы посылает и Иран, призывая арабские страны объединиться и дать отпор Израилю и США. Причем, не только военном плане, но и в экономическом, подчеркнул верховный лидер этой республики, выступая перед иранскими студентами:

"Власти исламских стран должны настаивать на немедленном прекращении этих преступлений. Следует блокировать поставки нефти и продовольствия сионистскому режиму, прекратить с ним экономическое сотрудничество и во всеуслышание осуждать его преступления на всех международных форумах".

Давление на Израиль, США и их союзников уже идёт колоссальное. Против войны в секторе Газа выступает подавляющее большинство стран, входящих в ООН. Митинги в поддержку палестинцев продолжаются по всему миру, собирая десятки тысяч участников. Вот, например, кадры из Парижа. Толпа скандирует - нет войне. И требует немедленного прекращения огня. И все это, судя по всему, уже дает некий эффект. Во всяком случае, "Нью-Йорк Таймс", ссылаясь на свои источники, сообщает, что госсекретарь Блинкен, который сегодня прилетит в Израиль, будет настаивать на установлении гуманитарных пауз.

"В последние дни мы видели, как палестинские мирные жители продолжают нести на себе основную тяжесть этой акции. И важно, что Соединенные Штаты привержены тому, чтобы сделать все возможное для защиты гражданского населения", - заявил Блинкен.

Пока, впрочем, боевые действия продолжаются. Израильские войска взяли Газу в кольцо. При этом в городе по-прежнему остается довольно много гражданского населения. И количество жертв среди мирных палестинцев продолжает расти.

При этом гуманитарная ситуация там продолжает ухудшаться. В связи с этим МЧС России по указанию главы государства уже направило в Египет два самолета с грузом помощи для палестинцев. В него входят лекарства, бинты, средства для остановки крови. Все это будет передано представителям египетского полумесяца. А потом направлено в сектор Газа, когда заработают гуманитарные коридоры. Пока, впрочем, данный вопрос находится в подвешенном состоянии.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

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