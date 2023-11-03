Во Франции многие районы остались без электричества

Около 10 человек погибли в Европе из-за урагана "Киаран". Он обрушился на западные и северные страны континента. Скорость ветра достигала 200 километров в час. Он ломал деревья, обрывал линии электропередачи и переворачивал тяжёлые грузовики. Ливни вызвали наводнения. Во Франции эвакуированы полторы тысячи человек. Многие районы остались без электричества.

По улицам Тосканы плывут автомобили. Словно мусор. Настолько сильное течение образовалось после того, как город затопило тропическими ливнями, и реки вышли из берегов. В регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Без света сотни домов В западной Европе бушует ураган "Киаран", который уже унёс девять жизней. В Великобритании сотни людей переселяют в отели. Есть опасение, что стены их домов не выдержат напора стихии. Сильнее всего шторм ударил по южному побережью страны. Порывами ветра там выбило даже окна.

Северо-западные районы Франции пострадали больше всего. Спасатели эвакуировали почти полторы тысячи человек. В прибрежных районах вот-вот может начаться наводнение. Сорванные крыши, поваленные деревья, перекрытые дороги – скорость ветра достигала 200 километров в час. На дорогах опрокидывались даже фуры. Уже известно о двух погибших и 16 раненых. Более миллиона французов остались без электроэнергии. Власти страны объявили наивысший "красный" уровень опасности.

Шторм не обошёл стороной и юг Европы. Вырванное ветром дерево упало на местную жительницу в Мадриде. Женщину спасти не удалось. В столице и других испанских городах отменены все развлекательные мероприятия, закрыты парки и общественные места. С большой задержкой отправляются поезда и вылетают самолёты. Метеорологи предупреждают - "Киаран" может стать самым мощным осенним штормом за всю историю наблюдений.

Илья Данильцев, "ТВ Центр"

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