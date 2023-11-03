В США потерпел крушение грузовой поезд

С рельсов сошли почти 15 вагонов

Новая техногенная авария в США. В Мичигане потерпел крушение грузовой поезд, перевозивший материалы для производства керамики. С рельсов сошли около 15 вагонов. Пострадавших нет.

Рядом находится школа. По заверениям властей, ученики вне опасности. Тем не менее, уроки временно будут проводить в другом месте. Перекрыто несколько дорог. Специалисты расчищают пути и прилегающую территорию.

Причину ЧП устанавливают. За последнее время это уже третья железнодорожная авария в небольшом городке Ромулус. А по всей стране их в разы больше. Мэр населённого пункта выразил серьёзную обеспокоенность и призвал федеральные власти ужесточить правила перевозок.

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