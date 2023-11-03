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В России стартует Большой этнографический диктант

11:59
  • пятница
  • 03 ноября 2023

Итоги подведут в середине ноября

Проверить свои знания о культуре народов, проживающих в России, познакомиться с обычаями жителей разных регионов нашей многонациональной страны предлагают организаторы Большого этнографического диктанта.

Международная просветительская акция стартовала сегодня в преддверии дня народного единства. Принять участие может каждый. Для этого достаточно зайти на официальный сайт проекта или прийти на специальные площадки, которые открылись в десятках субъектах.

На тест дается ровно 45 минут. Вопросов - 30. О быте, языках, кухне, промыслах и ремёслах. Написать диктант можно до 8 ноября включительно. А итоги подведут 13 ноября.

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