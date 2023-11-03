Русский музей готовится к масштабной выставке картин Василия Сурикова

В Петербург из Сибири вернулись десять его полотен

Русский музей готовится к открытию масштабной выставки, посвящённой 175-летию выдающегося живописца Василия Сурикова. В Санкт-Петербург из Сибири вернулись десять его полотен, которые более полугода находились на временной экспозиции на малой родине художника. Сейчас их осматривают эксперты. Также впервые после комплексной реставрации публике покажут историческое полотно мастера "Степан Разин". Открытие выставки намечено на 30 ноября.

Долгий путь домой бесценные шедевры проделали в плотных транспортировочных кейсах, защищенные от тряски и перепадов температур. Прежде, чем картины примут участие в следующей выставке, музейные эксперты тщательно их осматривают.

Хранители коллекции наизусть знают, как выглядели полотна до того, как были вывезены на время из Русского музея - каждую трещинку, каждый скол старинной краски. На полотне "Вид на памятник Петру", 1870-й год, была царапина в живописном слое облаков, вверху слева. И еще одна - на куполе Исаакиевского собора. Картина "Женщина в черном платке" выглядит идеально, а "Донской казак" пережил реставрацию - надо следить за состоянием авторского холста.

Каждый "выход в гости" - это стресс для картины. Чем старше холст и масло на нем, тем сложнее они переносят малейшие изменения микроклимата, говорят в Русском музее, а этим работам все-таки более 120 лет. Но не вывозить шедевры нельзя - это же народное достояние всей России, а не только тех, кто смог приехать в Санкт-Петербург.

Так путешествуют самые большие картины. Полотна накручивают на деревянные валы. Это работа Василия Сурикова "Покорение Сибири Ермаком", размеры 6 на 3 метра. Ее пока не будут распаковывать. Полотно должно отстояться после долгой дороги.

10 полотен русского художника Василия Сурикова из коллекции Русского музея вернулись именно из Сибири, снова покорив ее - уже в культурном плане. Они выставлялись на малой родине художника, в Красноярске, а потом в Новосибирском государственном художественном музее.

"Выставка собрала 100 тысяч посетителей. Отзывы сибиряков восторженные. Это отзывы счастливых людей, что Суриков приехал на свою малую родину. Это был дар уважения Сибири, которая подарила России такого великого художника", - рассказала директор Государственного Русского музея Алла Манилова.

В Русском музее сейчас готовят большую персональную выставку картин Василия Сурикова, посвященную его 175-летию. К этому событию приурочили научную реставрацию последней масштабной исторической картины художника "Степан Разин". Это самая сложная его работа.

Огромное полотно снято с подрамника и развернуто на полу прямо в одном из музейных залов. Реставраторы работают прямо поверх: иначе до "проблемных мест" картины просто не добраться. Авторские слои очищают от пыли, смазывают прозрачным осетрово-медовым клеем. Он заполняет трещины красочного слоя - кракелюры. Потом поверхность накрывают папиросной бумагой и проглаживают теплым утюгом. На выставке, как говорят художники, картина предстанет зрителям в оригинальной суриковской палитре, а не потемневшая от времени, как теперь.

Выставка, посвященная творчеству Василия Сурикова, откроется 30 ноября и станет крупнейшей за последние 90 лет. В ней будут экспонированы шедевры художника из коллекций Русского музея, Третьяковской галереи и частных собраний.

Анна Морозова, "ТВ Центр"

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