Оверчук назвал санкции мощным толчком для развития экономики России

Вице-премьер выступает на Веронском евразийском экономическом форуме

Россия стала рекордсменом мира по введенным против нее западным санкциям, но рестрикции лишь оказались мощным толчком для развития российской экономики. Такое заявление сделал вице-премьер России Алексей Оверчук.

Политик подчеркнул, что Россия совместно со странами ЕАЭС обеспечивает себе продовольственную, энергетическую и технологическую безопасность.

При этом около 90% расчетов в торговле между странами ЕАЭС ведется в национальных валютах, цитирует замглавы кабмина ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле розовых очков не носят и готовы к усилению санкционного давления — Соединенные Штаты и Евросоюз продолжат изобретать новые санкции против России, хотя у них уже явно наблюдается дефицит идей.

При этом российский лидер Владимир Путин отмечал, что США и ЕС, пытавшиеся наказать ограничениями Россию, в первую очередь ударили по благосостоянию собственных граждан. Для России же новые санкции могут оказаться благом, поскольку в страну завезут "меньше барахла" и "постельных клопов", заявил президент.

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