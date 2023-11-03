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МИД предостерег НАТО от попыток "закрыть" Балтику для России

10:03
  • пятница
  • 03 ноября 2023

Это означало бы "закрытие" моря для всех

В Североатлантическом альянсе понимают, что закрытие Балтийского моря для России значило бы его закрытие для всех. Такое заявление сделал в пятницу, 3 ноября, заместитель российского министра иностранных дел Александр Грушко.
Песков заявил об отсутствии предложений по гарантиям безопасности из-за НАТО

Дипломат подчеркнул, что Балтика никогда не превратится во внутреннее море НАТО, а "такие фигуры речи используют легковесные политики".

Замглавы МИД России выразил мнение, что "люди, которые принимают решения в НАТО, и военные стратеги прекрасно понимают, что закрытие Балтийского моря для России означает закрытие Балтийского моря для всех", сообщает ТАСС.

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал инициативу президента Латвии Эдгарса Ринкевичса о возможном закрытии Балтийского моря для российских судов. Песков поинтересовался, "что мы будем делать с Балтийским морем, когда вскроется правда о тех, кто стоял за терактом в отношении "Северных потоков".

Предложение Ринкевичса прозвучало на фоне инцидента с газопроводом Balticconnector — труба оказалась повреждена в экономической зоне Финляндии. При этом никаких свидетельств причастности России к этому происшествию нет, Финляндия и Эстония ведут расследование.

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