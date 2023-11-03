Путин выразил соболезнования близким Юрия Темирканова

Дирижер умер 2 ноября на 85-м году жизни

Невосполнимой потерей назвал президент России Владимир Путин уход Юрия Темирканова. Российский лидер в телеграмме соболезнования назвал дирижера выдающимся сыном России, подвижником отечественной и мировой культуры, великим музыкантом и творцом.

Президент отметил, что Темирканов щедро дарил людям свой талант и вдохновение, был открыт для добрых, благородных дел. Светлая память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в наших сердцах, сказано в письме родным и близким музыканта, опубликованном на сайте Кремля.

Юрий Темирканов был художественным руководителем Ленинградского театра оперы и балета им. Кирова, главным дирижером симфонического оркестра Санкт-Петербургской академической филармонии, лондонского Королевского филармонического оркестра, Балтиморского симфонического оркестра. Дирижер руководител Санкт-Петербургской академической филармонией им. Шостаковича, сотрудничал с Большим театром и Дрезденским филармоническим оркестром. Скончался Темирканов 2 ноября 2023 года на 85-м году жизни.

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