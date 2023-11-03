Пугачеву заметили в Грязи

Певица приехала в Россию

Алла Пугачева вернулась в Россию. Накануне вечером ее заметили на границе страны в Псковской области. Оттуда певица на поезде добралась до Москвы. В соцсетях появились фотографии певицы. Она была облачена в белое полупальто. Лицо Пугачева скрывала за очками.

Утром в пятницу машина, на которой обычно передвигалась по Москве Примадонна, въехала на территорию замка в подмосковной деревне Грязь. Как долго она пробудет в России и зачем вообще приехала - неизвестно.

Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным (признан иностранным агентом) уехали из России после начала специальной военной операции. С тех пор певица дважды приезжала в страну на несколько дней. 31 октября в социальной сети Пугачевой появилась серия семейных фотографий с лаконичной подписью "Живем дальше".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"