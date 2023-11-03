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Путин заявил об открытости России к совместной работе со странами Евразии

10:19
  • пятница
  • 03 ноября 2023

Россия не собирается изолироваться

Президент России Владимир Путин в приветствии участникам и гостям XVI Веронского Евразийского экономического форума заявил, что Россия открыта для конструктивной, взаимовыгодной совместной работы с заинтересованными партнерами.

Глава государства отметил, что на мероприятии будут изучать различные аспекты разработки и внедрения новых технологий, управленческих методик и инвестиционных моделей, призванных обеспечить модернизацию промышленности и аграрного сектора, повышение эффективности энергетической, транспортной и логистической инфраструктуры.

На всех этих направлениях Россия открыта для конструктивной, взаимовыгодной совместной работы с заинтересованными партнерами, цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Ранее российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что наша страна не собирается изолироваться, несмотря на недружественные действия Запада и попытки превратить Россию в изгоя.

Глава государства отмечал, что многие страны разделяют позицию Москвы, поскольку видят, что Россия активно борется за создание более справедливого, многополярного мироустройства.

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