Путин заявил об открытости России к совместной работе со странами Евразии

Россия не собирается изолироваться

Президент России Владимир Путин в приветствии участникам и гостям XVI Веронского Евразийского экономического форума заявил, что Россия открыта для конструктивной, взаимовыгодной совместной работы с заинтересованными партнерами.

Глава государства отметил, что на мероприятии будут изучать различные аспекты разработки и внедрения новых технологий, управленческих методик и инвестиционных моделей, призванных обеспечить модернизацию промышленности и аграрного сектора, повышение эффективности энергетической, транспортной и логистической инфраструктуры.

На всех этих направлениях Россия открыта для конструктивной, взаимовыгодной совместной работы с заинтересованными партнерами, цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Ранее российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что наша страна не собирается изолироваться, несмотря на недружественные действия Запада и попытки превратить Россию в изгоя.

Глава государства отмечал, что многие страны разделяют позицию Москвы, поскольку видят, что Россия активно борется за создание более справедливого, многополярного мироустройства.

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