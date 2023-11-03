МИД оценил потери ЕС от санкций против России

При этом российская экономика выстояла

Общие потери Евросоюза от экономических санкций против России достигли примерно 1,5 триллиона долларов. Об этом в пятницу, 3 ноября, рассказал заместитель российского министра иностранных дел Александр Грушко.

Как подчеркнул дипломат, о таких крупных потерях ЕС от антироссийских рестрикций, а также от решений в экономической области по сворачиванию сотрудничества с Россией свидетельствуют "самые скромные подсчеты", сообщает ТАСС.

Ранее источники рассказали, что в рамках 12-го пакета антироссийских санкций члены ЕС планируют ввести торговые ограничения, суммарный объем которых составит порядка 5,3 миллиарда евро. В черные списки могут быть внесены свыше 100 физических и как минимум 40 юридических лиц.

Однако вице-премьер России Алексей Оверчук заявил, что, хотя наша страна стала рекордсменом мира по введенным против нее западным санкциям, рестрикции лишь оказались мощным толчком для развития российской экономики.

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