ВС России уничтожили позиции ВСУ в районе Спорного

Артиллеристы нанесли точные удары

Минобороны России показало кадры уничтожения укрепленных позиций ВСУ у поселка Спорное в Донецкой Народной Республике (ДНР).

На съемке в тепловизионном спектре можно увидеть удар по скоплению живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Артиллеристы Южной группировки войск точными ударами подавляют противника на укреплённых позициях", - сообщили в оборонном ведомстве.

Ранее Минобороны России показало работу российских летчиков на краснолиманском направлении.

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