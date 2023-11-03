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Российские войска заняли опорные пункты ВСУ у Старомайорского

10:46
  • пятница
  • 03 ноября 2023

Захвачены важные документы

Подразделения ВС России добились успехов на времевском направлении. В результате контратак захвачено несколько опорных пунктов ВСУ, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

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Рогов пояснил, что сначала противник атаковал в районе Старомайорского. Российские войска контратаковали западнее этого населенного пункта. Боевики ВСУ выбиты с занятых ими ранее позиций, захвачена техника. В руки бойцов ВС России попали документы, которые украинские военные даже не успели уничтожить, передает ТАСС.

Рогов отметил, что ситуация на времевском направлении в последнее время изменилась. По его словам, украинские войска не просто отбиваются, они оставляют свои позиции.

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