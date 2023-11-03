МИД Армении высказался за решение проблем с Россией через диалог

Нужно "двигаться вперед в дружественной атмосфере"

В отношениях Армении и России есть определенные проблемы, но Ереван привержен решать их в дружественной обстановке. Такое заявление сделал в пятницу, 3 ноября, министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

Он подчеркнул, что у Еревана "нет другой позиции, как конструктивно обсуждать проблемы, улаживать их и двигаться вперед в дружественной атмосфере".

Мирзоян признал определенные проблемы в российско-армянских отношениях, но напомнил, что "с Россией мы связаны многочисленными и многоуровневыми связями".

При этом министр предупредил, что Ереван продолжит углублять и укреплять отношения с Евросоюзом и США, сообщает "Интерфакс".

24 октября МИД Армении вызвал российского посла Сергея Копыркина. Поводом стала вышедшая на Первом канале передача о премьер-министре Армении Николе Пашиняне, которую ведомство сочло оскорбительной, поскольку там присутствовали "совершенно неприемлемые высказывания в адрес высокопоставленных официальных лиц Армении".

При этом президент России Владимир Путин подчеркивал, что в российско-армянских отношениях нет никакого разворота — "никаких проблем у нас с Арменией нет, и с премьер-министром Пашиняном никаких проблем нет".

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